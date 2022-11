Amici 22, Cristiano Malgioglio e Alessandra Celentano ballano scatenati

Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio hanno regalato al pubblico un simpatico siparietto

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 22 andata in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito ad un siparietto davvero gustoso: protagonisti assoluti sono stati la maestra di danza classica Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Ecco cosa hanno combinato.





Una danza scatenata

Malgioglio era arrivato in studio in puntata (registrata giovedì scorso) come giudice speciale della sfida di canto. Prima di lasciare lo studio, il simpatico cantante si è concesso in una danza dal sapore afro in compagnia della temibile Celentano.

Il balletto ha divertito tutti e lasciano particolarmente stupita Maria De Filippi, che si è fatta vedere a bocca aperta. Qui sotto il video della performance.

L’allievo preferito di Malgioglio

La presenza del cantante di Sbucciami è stata l’ennesima occasione per Aaron di pavoneggiarsi, visto che oltre ad essere uno dei più apprezzati dal pubblico da casa e avere sempre ricevuto voti alti da parte dei prof sembra anche essere il preferito da Malgioglio. “Cristiano”, in ogni caso, pare abbia apprezzato molto anche le doti della talentuosa Federica, che in puntata ha cantato Hypnotised dei Purple Disco Machine.

La presenza di Malgioglio in trasmissione è stata una gradita sorpresa, ma anche un’eccezione: oggi, infatti, l’artista è impegnato nella giuria di Tale e quale show, in onda sulla rete concorrente Rai Uno.