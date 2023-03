Cristiano Malgioglio, durante la prima puntata del serale di Amici 22, ha creato un siparietto molto divertente. Il giudice ha tenuto il tablet al contrario.

Amici 22, Cristiano Malgioglio tiene il tablet al contrario

Nella serata di ieri, sabato 18 marzo 2023, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 22, su Canale 5. Maria De Filippi quest’anno ha scelto come giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha creato diversi siparietti molto divertenti durante la serata, facendo divertire i telespettatori e anche tutte le persone presenti in studio. Uno di questi ha riguardato le votazioni di una sfida. Il giudice, infatti, non riusciva a votare l’esibizione dei ragazzi perché teneva il tablet che gli hanno dato al contrario. Per questo ha chiesto aiuto al collega Giofrè.

Durante la prima puntata del serale di Amici 22, si è creato un siparietto particolarmente divertente, che ha coinvolto Cristiano Malgioglio. Il web si è subito scatenato, condividendo il video di quel momento e commentando quanto accaduto, in modo molto ironico e divertente. Il giudice del serale, nel momento in cui doveva votare l’esibizione dei ragazzi, è andato incontro a qualche difficoltà. Non riusciva a votare, perché teneva il tablet al contrario. Per questo si è rivolto al suo collega Giuseppe Giofrè, che dopo avergli spiegato che doveva girare il tablet ha preso il microfono e ha raccontato a Maria De Filippi e a tutti i presenti quello che era accaduto.