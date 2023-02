Amici 22, È una cicatrice il segno che Wax ha sulla faccia?

Amici 22.

Wax ha una cicatrice in faccia? Ormai da mesi tanti spettatori si domandano cosa sia il segno rosso sotto l’occhio del cantante. I dubbi continuano: durante la puntata di domenica scorsa, c’è chi si è chiesto per l’ennesima volta cosa sia quella lineetta rossa sul viso di Wax. Ché poi, a volte è di un rosso più intenso e altre volte sembra una ferita in fase di guarigione.

Non è un tatuaggio

Questo è certo: si tratta di una ferita. Ma, giustamente, qualcuno ha chiesto sempre su Twitter: «Ogni puntata si riapre la cicatrice?». Ebbene sì, sembra proprio questa la risposta più plausibile: un taglietto che si fa da solo e non riesce ad andare via dalla faccia del 20enne milanese. Lo ha sempre avuto da quando è nella scuola di Amici.

Che si tratti di un taglio voluto?

Nelle storie in evidenza sul suo profilo Instagram, ci sono diverse foto e diversi video di Wax con la cicatrice, che risalgono a prima del suo ingresso ad Amici.

Al momento sembra non esserci alcuna spiegazione ufficiale da parte sua, altrimenti sarebbe stata largamente diffusa sui social. Tra i fan che ipotizzano ragioni talvolta fantasiose, un ragazzo ha scritto: «È ovvio che sia un taglio che si infligge, non capisco la confusione».