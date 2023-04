Amici 22: ecco chi sarebbe stato eliminato al ballottaggio

Trapelato il nome del presunto eliminato al ballottaggio durante la quinta puntata del Serale di Amici 22. É bene precisare che il nome in questione è solamente un rumor, fatto dall’esperto di gossip Amedeo Venza. La puntata del Serale di Amici è stata registrata lo scorso 13 aprile e andrà in onda stasera 15 aprile in prima serata su Canale 5. Tra le varie anticipazioni è stato reso noto che forse non ci sarà una doppia eliminazione; la scuola di Amici potrebbe essere abbandonata da un solo allievo stavolta. Al ballottaggio finale sono giunti Federica, cantante del team di Arisa, e Ramon, ballerino del team di Alessandra Celentano.

Amici 22: Ramon e Federica si contendono il posto

Dovrebbero essere Ramon e Federica a contendersi il posto per continuare il loro percorso nella scuola di Amici 22. Come informa Gossip e TV, il nome dell’eliminato non è stato comunicato in studio, ma in casetta da Maria De Filippi in collegamento. É dunque facilmente intuibile che i fan del talent Mediaset conosceranno il risultato della sfida solo stasera.

A uscire potrebbe essere stata Federica

Secondo Venza, il settimo eliminato del Serale di Amici 22 è Federica. Solo una voce di corridoio, nulla di più. Nel caso in cui però tale nome venisse confermato, ciò sarebbe l’ennesima grave perdita per il team di Arisa e Raimondo Todaro.