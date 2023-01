Amici 22, eliminato Cricca: il consiglio di Maria

Addio a Giovanni Cricca: il cantante 19enne di Riccione è stato eliminato da Amici 22.

Il giovane talento è uscito sconfitto dalla sfida voluta da Rudy Zerbi. Nella classifica degli ascolti degli inediti dei cantanti, richiesta proprio dal professore, Cricca è risultato ultimo, mentre si è trovato al terzultimo posto nella classifica dei voti dei professori. Un’eliminazione a dire il vero inaspettata, così come affermato da numerosi utenti social. Prima di andare via, ha abbracciato la sua insegnante Lorella Cuccarini, sussurrandole all’orecchio: “Non me lo aspettavo proprio, pensa ero convinto di arrivare al Serale”.

Il cantante ha sussurrato qualcosa anche all’orecchio di Zerbi; in tal caso le parole non sono state comprensibili.

Cricca ha inoltre ricevuto un consiglio da Maria De Filippi, invitandolo a pensare qualche volta prima a lui che agli altri. Il cantante è infatti sempre gentile e disponibile con tutti e la conduttrice televisiva ha notato questa sua indole buona. Graziato invece Niveo, che durante le festività sembra essere migliorato. Ora c’è un nuovo allievo: Lorenzo Longoni, in arte Jore.

Il ragazzo è riuscito a convincere Sara Andreani, che riveste il ruolo di Head of Marketing and Promotion presso Warner Music Italia.

Amici 22: perché Cricca ha perso la sfida

Come spiega il portale Gossip e TV, Cricca ha perso la sfida, sembra, non perché è stato il peggiore a cantare, o perché le sue canzoni siano poco gradite. Avrebbe perso, invece, perché la sua musica non troverebbe spazio nel mercato odierno, come affermato da chi lavora presso una casa discografica.

I fan scatenati sui social

I fan di Cricca non sono d’accordo con le decisioni di Amici 22. Sui social si è scatenata la protesta. Sono molti gli utenti che reputano come il 19enne meritasse di proseguire il suo percorso fino al Serale. Semche che Giovanni sia stato stato notato da Rudy Zerbi a Riccione durante il festival Deejay On Stage. Probabilmente anche per questo motivo il 18enne non si sarebbe mai aspettato di essere messo in sfida dal professore.