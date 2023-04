Amici 22, imbarazzo in studio per Malgioglio: "Fa male dietro?"

In apertura della puntata di Amici andata in onda in onda sabato 8 aprile, c’è stato un momento di imbarazzo. I tre giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, si sono cimentati in una prova che consisteva nello schiacciare un palloncino da seduti: “Ma se scoppia fa male dietro?”. Immediata la reazione del pubblico.

La prima partita della quarta puntata del Serale è ufficialmente aperta e la squadra Cuccarini-Emanuel Lo è pronta a sfidare la squadra Arisa-Todaro! Chi vincerà? #Amici22 pic.twitter.com/ybnKJWKRGE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 8, 2023

Amici, domanda imbarazzante di Malgioglio in studio: cosa è successo

Non è finita qui. Maria De Filippi è tornata alla prova della precedente puntata nella quale i tre giudici avevano avuto l’arduo compito di mantenere nel più lungo tempo possibile una posizione di yoga. È stato a quel punto che Malgioglio ha fatto notare: “Non dirmi che adesso devo fare il Kama*utra” . Quest’ultimo ha fatto poi notare: “Sono molto arrabbiato perché Giuseppe si è tolto le scarpe. Io ho fatto una figura incredibile”