Amici 22, Isobel s'infortuna al braccio durante una sfida. L'annuncio di De Filippi

Ci sono stati attimi di apprensione per Isobel dopo che si è infortunata durante la sfida contro Aaron. La giovane è comunque salva.

Ci sono stati momenti di preoccupazione nella puntata di Amici andata in onda sabato 29 aprile. Isobel ha affrontato Aaron nella sfida per il ballottaggio. Alla fine a salvarsi è stata proprio la ballerina della squadra Zerbi-Celentano, ma purtroppo non era tutto. La giovane si è infortunata ad un braccio.

Amici 22, infortunio per Isobel durante la sfida contro Aaron

Tutto è avvenuto proprio mentre Isobel stava ballando sulle note di un grande classico di Beyoncé, “Run the World (Girls)”. Almeno all’inizio, il pubblico potrebbe aver fatto fatica a capire cosa fosse successo alla giovane, tuttavia, alla fine dell’ esibizione, la conduttrice ha tenuto vicino a sé Isobel, evidentemente sofferente per il dolore al braccio. C’è dell’altro: mentre Aaron si stava esibendo, le telecamere hanno ripreso a colpi l’allieva mentre veniva consolata da Maria De Filippi.

Come sta Isobel?

Ad ogni modo, almeno per il momento non ci è dato sapere se Isobel proseguirà o meno il serale e se la giovane riuscirà a rientrare nella pista da ballo. In conclusione di tutto, Maria De Filippi ha dato l’annuncio e ha mandato l’allieva dal fisioterapista. È quindi uscita dallo studio.