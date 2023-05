Tra gli ospiti di Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, è arrivata come ospite anche Isobel Kinnear, giovane ballerina che ha appena concluso la sua esperienza ad Amici 22. L’artista australiana è stata accompagnata dalla madre. L’emozione è stata evidente soprattutto quando, durante l’intervista, sono state ricordate due persone che non c’erano più: la nonna e la zia.

Amici 22, Isobel si racconta a Verissimo: “Non mi aspettavo così tanto affetto dal pubblico”

Isobel nel parlare del periodo positivo che sta vivendo dal punto di vista professionale ha osservato: “Non me l’aspettavo così tanto affetto da parte del pubblico, questo mi rende felice”. Ad un certo punto è anche intervenuta la madre, arrivata appositamente dall’Australia.

Sulla figlia ha espresso parole piene d’orgoglio: “È bellissima dentro e fuori. Ad Amici è stata molto concentrata, senza nessuna distrazione. Sono fiera di lei”, poi ha spiegato: “Abbiamo perso la nonna di Isobel e la zia. Perdite traumatiche per la nostra famiglia. Ma comunque mia figlia ha deciso di venire in Italia”.

Alessandra Celentano su Isobel: “Ha la mentalità vincente”

Anche la docente di Amici, Alessandra Celentano, solitamente nota per il suo essere severa, ha elogiato l’ex allieva tanto da riconoscersi in qualche modo in lei: “Ho capito subito che era un talento a tutto tondo. E’ buona, vera, onesta e ha la mentalità vincente. Nel lavoro siamo simili: siamo dritte, senza curve. Lei è brava anche per interpretare ruoli nei musical”.