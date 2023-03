Amici 22, le anticipazioni della prima puntata del serale: ecco che cosa accadrà

Nella serata di sabato 18 marzo 2023 andrà in onda su Canale 5 il primo attesissimo appuntamento con il serale di Amici 22. Sono 15 i concorrenti chiamati a sfidarsi per conquistare la vittoria. Ecco alcune anticipazioni.

Amici 22, prende il via il serale: le anticipazioni sulla prima puntata

Cresce l’attesa per la messa in onda della prima puntata del serale di Amici 22, che come è noto, non sarà trasmessa in diretta, ma è già stata registrata giovedì 16 marzo 2023.

Secondo le anticipazioni fornite da Amici News, nella prima manche si sfideranno la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Amici 22, un’inaspettata eliminazione nella prima manche: ecco i dettagli

Come accennato, nel corso della prima manche si sfideranno il team Zerbi-Celentano e quello formato da Cuccarini-Emanuel Lo.

Secondo quanto rivelato da Amici News, la squadra vincitrice di questa manche sarà quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La vittoria di questa squadra sull’altra determinerà un ballottaggio tra Cricca, Megan e Maddalena.

La concorrente eliminata nella prima manche, secondo quanto emerge dalle anticipazioni, sarà Megan.

Amici 22, seconda e terza manche: ballottaggio e possibile concorrente eliminato

Sempre secondo quanto emerge dalle anticipazioni rivelate da Amici News, nella seconda manche si sono sfidate le squadre guidate da Zerbi-Celentano e da Arisa-Todaro.

Anche la seconda manche è stata vinta dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, in questo caso al ballottaggio sono finiti Wax, Mattia e Federica.

L’allievo che non ha superato il secondo ballottaggio è la cantante Federica, che non è stata eliminata definitivamente, ma si è dovuta sfidare con il concorrente finito successivamente al ballottaggio nella terza manche.

La terza manche ha poi visto scontrarsi nuovamente le squadre guidate da Zerbi-Celentano e da Cuccarini-Emanuel Lo e ha visto trionfare per la terza volta la prima squadra.

Di conseguenza, tre allievi sono andati al terzo ballottaggio, si tratta di Maddalena, NDG e Angelina. Ad avere la peggio tra i tre è stato il cantante NDG, che si è sfidato al ballottaggio finale per la seconda eliminazione con la cantante Federica.

L’esito di quest’ultima sfida non è noto, in quanto il verdetto sarà rivelato soltanto a conclusione della puntata. Ciò che è certo è che il secondo eliminato è un concorrente tra Federica ed NDG.