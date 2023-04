Amici 22, le anticipazioni della puntata dell'1 aprile: chi viene eliminato

Le sfide degli allievi della scuola di Amici non si fermano, in questa fase finale serale. Stando a quanto emerge dalle ultime anticipazioni fornite da Amici News tramite il sito Superguida Tv, troveremo in qualità di ospite d’eccezione Enrico Brignano. Non solo: sarà uno l’allievo eliminato in questa nuova puntata. I tre giudici si sfideranno inoltre a colpi di posizioni di yoga.

Amici 22, le anticipazioni della puntata di sabato 1 aprile

Va segnalato che i due allievi che andranno al ballottaggio finale saranno Samu e Wax. Saranno questi ultimi che si giocheranno la permanenza nella scuola di Amici. I primi due allievi a sfidarsi sono stati invece Aaron e Maria. Nella seconda manche Isobel è stata chiamata ad un guanto di sfida molto impegnativo, mentre è Samu ad essere stato eliminato seppur provvisoriamente.

La terza manche e il ballottaggio finale

Infine nella terza e ultima manche la squadra ad aver pagato di più è stata quella guidata dai i due coach Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Da segnalare che tra gli allievi che hanno dovuto battagliare nel ballottaggio finale c’è stato anche Ramon. A questo punto ci si chiede: come proseguiranno le sfide degli allievi? Per saperne di più non ci resta che guardare la puntata.