Chi si è preparato in questi ultimi minuti ad assistere alla nuova puntata del serale di Amici di sabato 22 aprile, sta incontrando non pochi problemi. La piattaforma Mediaset Infinity ha smesso di funzionare e, nel momento in cui sta scrivendo, è ferma. Sono già decine le segnalazioni degli utenti su Twitter che lamentano di non poter assistere alla diretta.

@MedInfinityIT non ci siamo… Di male in peggio. Su diamoci una mossa mi sembra di essere tornata ad internet Explorer#AMICI22 #Mediaset pic.twitter.com/skXIudUPF3 — Daniennelle 🧜🏻‍♀️ (@di_enne_elle) April 22, 2023

Aspettando che Mediaset Infinity dia segnali di vita #Amici22 pic.twitter.com/i534hNxDmp — TUTTO TRASH Italia (@tuttotrashita) April 22, 2023

Amici 22, malfunzionamenti per Mediaset Infinity: cosa è successo?

La piattaforma è ferma ormai da circa due ore e nessuna funzionalità appare agibile. Non è dunque chiaro che tipo di errore tecnico possa aver bloccato il sito internet. Quel che è certo è che a questo punto, le criticità appaiono serie. Da Mediaset non è stato, per il momento, diramato alcun comunicato che vada a spiegare cosa è successo nel dettaglio. Va infine segnalato che il malfunzionamento si è esteso anche a Wittytv. Non ci resta dunque da fare altro se non aspettare.

Disagi per molti utenti

Nel frattempo, emerge dagli innumerevoli Tweet degli utenti, che i disagi ci sono stati ed evidenti. C’è chi lamenta che sta continuamente refrashando nella speranza che qualcosa si aggiusti, mentre qualcuno si è arreso, facendo sapere che questa sera avrebbe guardato dell’altro: “Sbloccate questo sito!”, ha infine chiesto a gran voce un altro utente.