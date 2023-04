Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari si sono baciati: parla il fidanzato di lei

Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una delle coppie di ballerini che più hanno fatto sognare in questa 22esima edizione di Amici. I due artisti si sono spesso cimentati in coreografie sensuali che non hanno mancato di emozionare il pubblico, eppure nelle scorse ore è successo qualcosa tra i due che non è sfuggito. Mattia e Benedetta, proprio mentre stavano ballando, si sono baciati in un momento nel quale erano particolarmente vicini. Non si è fatta attendere la reazione del fidanzato di lei.

Sono ormai diventata bimba di Mattia e Benedetta #Amici22 pic.twitter.com/lshFzSZTCU — 𝑺 𝑨 𝑹 𝑨🥀🖤 (@Lov_Ciro) April 15, 2023

Amici, Mattia e Benedetta si sono scambiati un bacio: cosa è successo

Ma cosa è successo esattamente tra i due ballerini? Il bacio “galeotto” risale all’ultima puntata del serale andata in onda sabato 15 aprile. Non era la prima volta i due si erano dati un bacio, ma questa volta c’è stato qualcosa di diverso.

Nelle precedenti occasioni, infatti, il bacio era previsto nella coreografia, come abbiamo tra l’altro visto tra Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Ciò non è stato nell’ultimo balletto dove il bacio sarebbe stato completamente inatteso (e improvvisato??): da lì l’ipotesi che tra i due giovani possa esserci qualcosa, ma le parole del fidanzato di Benedetta hanno cercato di mettere a posto le cose in un post da lui condiviso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone maselli (@simonihao)

Il fidanzato di Benedetta: “Sono esigenze mediatiche”

Il fidanzato di Benedetta, Simone, ha in qualche modo “preso le difese” di Benedetta, affermando su Instagram: “Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro tra le tante cose anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti, non sapendo però che l unico risultato che otterranno è l’esatto contrario”, le parole prima della dedica alla Vari. “In quanto a noi, continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore, mi tengo il tuo”.