Amici 22, Mattia Zenzola: offerta clamorosa dopo la sua vittoria

«Ti voglio con me». Quattro parole, la ciliegina sulla torta per Mattia Zenzola, vincitore della finalissima di Amici 22 andata in onda ieri sera, domenica 14 maggio. Oltre alla gioia di essersi accaparrato il primo premio del talent show di Canale 5, il ballerino ha ricevuto due importanti proposte di lavoro. Ecco di che si tratta.

Una vittoria da sfavorito

Mattia ha trionfato nella finalissima dopo aver battuto la cantante figlia d’arte Angelina Mango, favorita sin dall’inizio per la vittoria. Per il ballerino quelli trascorsi all’interno della scuola non sono stati mesi facili, nel corso dei quali tuttavia ha saputo ugualmente farsi apprezzare per le sue qualità umane e artistiche. Come sempre a metà tra forza e leggerezza, Mattia subito dopo aver alzato la coppa ha voluto condividere la sua gioia con tutte le persone che lo hanno sostenuto e aiutato nel raggiungimento del suo successo: «Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dietro. Volevo ringraziare i professionisti, il mio coach Raimondo Todaro, i prof, i giudici e tutte le persone che mi hanno permesso questo, perché grazie a loro ho alzato questa coppa». Ultimo, non per importanza, il ringraziamento speciale a Maria De Filippi, per la quale ha spesso parole di infinita tenerezza: «Grazie a te perché mi hai cambiato la vita. Sono venuto qui quando avevo diciassette anni e non stavo passando un bel periodo durante il Covid perché mio padre non stava bene. Poi mi sono fatto male e mi sono dovuto fermare. […] Siete diventati la mia seconda famiglia» ha concluso Zenzola abbracciando la conduttrice.

Le due offerte mozzafiato

Un talento evidente, dentro e fuori la scuola. Ecco dunque le due proposte ricevute da Mattia nell’arco della finale di ieri sera: la prima è arrivata da Roberto Bolle, che lo ha invitato come ospite al suo OnDance, dal 7 al 10 settembre sul palcoscenico di piazza Duomo a Milano. L’altra quella di partire con l’unica compagnia al mondo di ballo latino-americano in tour internazionale dall’Australia agli Usa e dal Giappone al Sud Africa.