Il 19 maggio rappresenta una data cruciale per molti dei fan di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi da poco conclusosi con la vittoria di Mattia Zenzola. Proprio quest’oggi, infatti, è finalmente disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Miss, il primo vero singolo in collaborazione fra NDG e Tommy Dali.

I due ex concorrenti della scuola di spettacolo di Canale 5 hanno deciso di unire le forze per un brano urban dalle influenze pop prodotto da Ayden Lau e Thuke che, potenzialmente, potrebbe diventare uno dei tormentoni della prossima estate. Notizie.it ha incontrato i due artisti a poche ore di distanza dalla pubblicazione del brano: ecco dunque cosa ci hanno raccontato riguardo al pezzo e alla loro esperienza ad Amici 22.

Per entrambi i cantanti, l’ispirazione per il brano è giunta da esperienze personali, passate ma anche presenti. NDG, per esempio, ha commentato:

In questo brano c’è tanto delle esperienze tortuose in amore di entrambi. Del presente e del passato, sono nostre relazioni, cose che abbiamo vissuto. L’idea è partita da Tommy. […] Il brano racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno, portano allo smarrimento.

Rispetto al significato del brano Tommy Dali ha anche aggiunto:

La canzone parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza.

Alla luce dei loro trascorsi burrascosi all’interno della scuola, abbiamo cercato di capire insieme a loro come gli insegnamenti (e i rimproveri) dei prof li avessero fatti crescere. Tutti, d’altra parte, si ricordano i vari momenti di collera di Tommy Dali, ma anche una lezione particolarmente tesa post caos di Capodanno che Lorella Cuccarini aveva tenuto a NDG.

A me hanno insegnato molto i cazziatoni con Lorella, dopo tutto in me ci ha sempre creduto ma io sono riuscito a portarla ad un livello di esaurimento. Mi ha rimesso in riga e mi ha insegnato davvero tantissimo. L’ho interiorizzato molto quello che mi ha detto e che mi ha insegnato…Ma proprio è proprio lo stile di vita, la mentaltià che impari in quella scuola, quella del lavoro. Quando esci di li ti rendi conto che alcuen cose della vita sono effimere. Quindi se vuoi fare questo lavoro devi avere un certo tipo di testa.

Rispetto a quello che i due hanno appreso da Maria De Filippi, che come già confermato anche da tanti altri concorrenti ha avuto un ruolo di guida fondamentale per il loro percorso i due hanno commentato:

Di Maria mi porto a casa la verità con cui ti dice le cose. Magari lì per lì alcune cose che mi ha detto non le ho prese bene perché erano forti. Poi dopo però, ripensandoci, ho capito che aveva ragione. Anche se magari possono sembrarti pesanti, poi ti servono, mi è servito tutto quello che mi ha detto. Grazie a lei ho un altro tipo di mentalità, non è stato per me un anno semplice, non posso però entrare più di tanto nei dettagli. Sono uscito perché ho un caratterino e sono stato incluso in quasi tutti i provvedimenti che ci sono stati. Ho tirato un po’ troppo la corda. Adesso sono diverso.

Stessa cosa io, mi porto di Maria questi consigli, quelle volte in cui va a toccarti proprio quel nervo scoperto. Ti fa capire quanto ci sa fare con i ragazzi, sputarti la realtà in faccia a volte ti fa davvero aprire gli occhi. Mi ha fatto capire più lei certe cose di alcuni psicologi o assistenti sociali in passato, perché anche io ho avuto una vita particolare. Un’altra cosa che mi porto di Maria è che da 20 anni continua ad investire nei giovani.