Amici 22, quando inizia la nuova edizione e chi sarà il primo allievo

A quando è stato fissato l'inizio della nuova edizione di Amici? I fan sono già in trepidante attesa di conoscere i nuovi allievi.

Il primo nuovo concorrente di Amici 22 è un volto già noto ai fan del programma, che sono in trepidante attesa di conoscere i nuovi allievi della scuola più amata di Canale 5. Quando inizia la nuova stagione di Amici? Le indiscrezioni.

Amici 22, quando inizia?

A poche settimane dalla vittoria di Luigi, Amici si prepara alla nuova edizione. I fan del programma, infatti, sono già desiderosi di sapere quando potranno conoscere i nuovi giovani allievi della scuola.

Maria De Filippi continua a dominare il palinsesto di Canale 5, con programmi che macinano ascolti record e difficili da eguagliare. Dopo lo stop estivo, la conduttrice regina della tv targata Mediaset è pronta a regalare al pubblico tanto spettacolo.

Non solo con “Uomini e Donne”, “C’è posta per te” e “Tu si que vales”: Maria De Filippi è pronta a tornare con Amici 22, che si prospetta essere un nuovo successo.

Per il momento non ci sono conferme, ma non è escluso che la nuova edizione parta già a metà settembre, con le prime scelte degli allievi che animeranno la scuola. La prima data potrebbe quindi essere fissata per sabato 11 o sabato 18 settembre, ma solo nelle prossime settimane si potrà avere la certezza.

Amici 22, chi sarà il primo allievo

Eccezionalmente, per la prima volta, si conosce con largo anticipo uno dei nuovi concorrenti di Amici 22. Il primo allievo sarà Mattia Zenzola, ex alunno del maestro Todaro, costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio (lasciando il posto a Nunzio, un altro ballerino amatissimo dal pubblico).

Mattia ha dovuto lasciare il programma a causa di forze maggiori e non per sua volontà né per colpa di un’eliminazione.

Per questo motivo, gli è stato promesso un banco per la nuova edizione.