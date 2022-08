Amici 22: quando inizia la nuova edizione

La data ufficiale di inizio della nuova edizione di Amici. Tutto quello che c'è da sapere.

Secondo indiscrezioni ci sarebbe finalmente una data ufficiale per la messa in onda della nuova edizione di Amici.

Amici 22: quando inizia

Ferve l’attesa per la nuova edizone di Amici di Maria De Filippi che, a quanto pare, dovrebbe avere importanti modifiche nel cast.

Secondo i rumor in circolazione il programma tv dovrebbe prendere parte dal 18 settembre e quindi mancherebbe poco più di un mese all’inizio della nuova edizione. Accanto a Maria De Filippi ritroveremo nel ruolo di insegnanti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, mentre Anna Pettinelli avrebbe deciso di dire addio al programma. Nel cast degli insegnanti di Amici saranno presenti anche Arisa, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, mentre Emanuel Lo sostituirà Veronica Peparini.

Il messaggio di Veronica Peparini

Veronica Peparini non ha svelato i motivi che l’hanno spinta a dire addio al programma tv ma in queste ore ha espresso la sua gratitudine verso Maria De Filippi e verso Amici.

“Per me è stato un percorso importante, mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non li possedevo. Perché quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi.

Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te. Devo tantissimo a quel programma, ho fatto molto, soprattutto i periodi in cui c’era mio fratello Giuliano”, ha dichiarato la coreografa e ballerina.