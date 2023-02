Amici 22: quando potrebbe andare in onda il pomeridiano

Amici 22: quando potrebbe andare in onda il pomeridiano

Amici 22: quando potrebbe andare in onda il pomeridiano

Il palinsesto Mediaset ha subito dei cambiamenti a causa della morte di Maurizio Costanzo. Ecco quando potrebbe tornare in onda Amici 22.

A causa della scomparsa di Maurizio Costanzo il palinsesto Mediaset ha subito dei grandi cambiamenti e al momento non è dato sapere quando verranno mandate in onda le nuove puntate di Amici 22, Uomini e Donne e C’è Posta per Te, tutti e tre condotti dalla moglie del conduttore scomparso, Maria De Filippi.

Amici 22: il pomeridiano

Al momento non vi sono certezze su quando verranno mandate in onda le nuove puntate dei programmi di Maria De Filippi ma, secondo indiscrezioni, il pomeridiano di Amici 22 potrebbe essere trasmesso di nuovo a partire dal 5 marzo. A causa della scomparsa di Maurizio Costanzo il palinsesto Mediaset ha subito degli importanti cambiamenti e sono state mandate in onda diverse trasmissioni dedicate al celebre volto del giornalismo italiano.

Maria De Filippi sarebbe rimasta sotto shock nell’apprendere della notizia della scomparsa di suo marito e ovviamente i suoi programmi sono stati temporaneamente sospesi per dare il tempo alla conduttrice di elaborare il suo lutto.

Ai funerali di Costanzo (che si sono svolti alla Chiesa degli Artisti a Roma) erano presenti molte personalità politiche e anche l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Al momento la conduttrice non ha rotto il silenzio sulla scomparsa del marito ma è apparsa visibilmente provata durante i funerali.