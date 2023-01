Amici 22, Ramon è il primo concorrente che conquista la maglia del serale

Nella puntata di Amici 22, che è andata in onda domenica 8 gennaio 2023, il ballerino Ramon ha conquistato la maglia del serale: ecco tutti i dettagli.

Nella puntata di Amici 22 che è andata in onda nel primo pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023, uno dei concorrenti ha conquistato l’accesso al serale, si tratta nello specifico di uno degli allievi della Maestra Alessandra Celentano, Ramon.

Amici 22, il ballerino Ramon conquista l’accesso al serale: tutti i dettagli

La puntata di Amici 22 di domenica 8 gennaio 2023 ha regalato ai concorrenti gioie e dolori e ai telespettatori numerosi colpi di scena.

La Maestra Alessandra Celentano che nel suo team allo stato attuale ha tre ballerini, Gianmarco, Isobel e Ramon, ha deciso di assegnare l’ambita maglia del serale al ballerino Ramon, che diventa così il primo concorrente del serale di quest’edizione.

L’assegnazione della maglia dorata a Ramon: le parole di Alessandra Celentano

Nel corso della puntata di domenica 8 gennaio 2023, Alessandra Celentano si è così espressa rivolgendosi alla conduttrice Maria De Filippi:

“Volevo dirti che sono pronta per consegnare la mia prima maglia del serale. La puoi consegnare a Ramon”.

Il ballerino è scoppiato in lacrime per la gioia e tutti i compagni d’avventura sono corsi ad abbracciarlo, in seguito ha dichiarato:

“Non so cosa dire, ho tolto un po’ di pensieri brutti, grazie mille”.

Una puntata ricca di emozioni per Ramon: l’esibizione sulle note di “Ali”

La puntata di domenica 8 gennaio 2023 è stata ricca di emozioni e colpi di scena per il ballerino Ramon, che ha regalato al pubblico un’esibizione di danza sulle note di “Ali”, la nuova canzone di Irama.

L’esibizione ha colpito favorevolmente la giurata Rossella Brescia, che rivolgendosi a Ramon ha dichiarato: