Il ballerino Ramon, allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato avvistato a bordo di una macchina, fuori dalla casetta e dagli studi del programma.

Cosa sta succedendo?

Amici 22, Ramon è stato beccato fuori dalla casetta in macchina

Ramon Agnelli, ballerino allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato avvistato in una macchina fuori dagli studi del programma. Molti fan si sono chiesti per quale motivo si trovasse in auto in mezzo al traffico. Nel video diffuso, Ramon è seduto nei sedili posteriori, con la mascherina abbassata, mentre davanti erano presenti un uomo e una donna adulti, con mascherina.

Gli alunni sono isolati e non possono uscire dalla casetta, tranne per problemi specifici, visite mediche o impegni eccezionali. Il motivo per cui lui sia uscito non è ancora stato chiarito. Non si sa se Maria De Filippi o la produzione decideranno di chiarire quanto accaduto.

Amici 22, le anticipazioni che riguardano Ramon

Ramon è uno dei protagonisti della puntata che andrà in onda oggi, domenica 11 dicembre. La gara di ballo verrà giudicata da Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi, tre ex professori del talent.

I primi posti saranno di Isobel, Gianmarco e Ramon. Quest’ultimo ha ballato una variazione di classico. Il premio per i primi tre ballerini è un’audizione per un provino per il videoclip World of Dance, di una pagina urban internazionale.