Amici 22, Silvia Toffanin condurrà la fascia pomeridiana? L’indiscrezione

Silvia Toffanin e Amici 22

Secondo indiscrezioni Maria De Filippi avrebbe deciso di affidare la conduzione della fascia pomeridiana di Amici 22 a Silvia Toffanin.

La questione al momento resta senza conferma ma in tanti sono curiosi di sapere se davvero la moglie di Pier Silvio Berlusconi prenderà il posto della famosa conduttrice di Amici. Il lavoro di Silvia Toffanin è particolarmente aumentato nell’ultimo anno quando per esigenze dovute ad alcune modifiche della programmazione molti degli spazi che prima erano stati riservati a Barbara D’Urso sono stati affidati a lei.

Michele Bravi a Amici

Sempre per quanto riguarda Amici 22 si vocifera che uno dei nuovi insegnanti dello show potrebbe essere Michele Bravi, che subentrerebbe al posto di Anna Pettinelli. Anche su questa notizia al momento non ci sono conferme ma in tanti tra i fan del cantante sperano di vederlo all’interno del programma tv e, del resto, è noto che lui e la moglie di Maurizio Costanzo sono ottimi amici.

Sempre secondo i rumor anche Veronica Peparini potrebbe essere – come Anna Pettinelli – in procinto di dire addio al programma tv.

Sarà vero?