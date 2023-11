Domenica 3 dicembre 2023 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni, a rischio eliminazione ci sono Holden e Nicholas.

Amici 23: le anticipazioni di domenica 3 dicembre 2023

Grande attesa per la nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 domenica 3 dicembre 2023. Stando alle anticipazioni, a rischio eliminazione ci sono Holden e Nicholas. Il primo perché il suo professore gli ha sospeso la maglia, il secondo a causa di una sfida rimasta in sospeso.

Amici 23, anticipazioni: Holden e Nicholas a rischio

Mentre il destino di Holden dipende da Rudy Zerbi che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe riconsegnargli la maglia, quello di Nicholas dipende dal giudice Nancy Berti. Il ballerino della squadra di Raimondo Todaro si scontrerà con lo sfidante Michele.

Amici 23, anticipazioni 3 dicembre: le altre sfide

Considerando che la registrazione della puntata di Amici del 3 dicembre verrà registrata giovedì 30 novembre, non abbiamo ancora molti dettagli. Di certo, ci saranno altre sfide, sia dei cantanti che dei ballerini, e verranno stilate le relative classifiche. Per ora non sappiamo ancora chi saranno i giudici esterni.