Amici di Maria De Filippi sta per tornare su Canale 5. Nelle ultime ore sono finalmente spuntati i nomi di tutti i prof: un’assenza era nota da tempo, ma la sua sostituta è considerata dai fan un grande ritorno.

Amici 23: i prof sono al completo e c’è un grande ritorno

Domenica 17 settembre 2023 Amici di Maria De Filippi torna in onda con uno speciale. Da lunedì 18 settembre, invece, si ripartirà con la consueta striscia quotidiana. Nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni interessanti sui prof. Sembra, infatti, che la squadra sia finalmente al completo. Come sappiamo da settimane, Arisa ha mollato (ancora) il talent per tornare in Rai. Chi ci sarà al suo posto? Si tratta di un grande ritorno.

Amici 23: chi sostituirà Arisa?

Secondo Dagospia, al posto di Arisa, Maria ha richiamato ad Amici Anna Pettinelli. Sarà lei la nuova prof di canto. La speaker radiofonica ha ricoperto questo incarico nelle edizioni 19,20 e 21. Per quanto riguarda Raimondo Todaro, invece, non c’è nessuna cacciata: il ballerino è stato riconfermato come docente.

Amici 23: ecco chi sono tutti i prof

Ad Amici 23, quindi, ritroveremo le due cattedre di canto e ballo. Nella prima ci saranno Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nella seconda, invece, avremo Raimondo Todaro, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo.