A settembre mancano ancora alcuni mesi, ma la macchina organizzativa di Amici 23 è già in azione. Lorella Cuccarini è stata riconfermata come prof di canto? A rispondere alla domanda è stata lei stessa.

Amici 23: Lorella Cuccarini riconfermata?

Amici 23 ha già dato il via ai casting per la selezione dei giovani talenti, quindi nelle prossime settimane dovrebbero essere ufficializzati anche i professori. Tra loro c’è anche Lorella Cuccarini, che più volte ha dichiarato di sentirsi completamente a suo agio nel ruolo di docente di canto. La domanda sorge spontanea: è stata riconfermata?

Amici 23: Lorella Cuccarini rompe il silenzio

Via Instagram, un fan ha chiesto a Lorella: “Ci sarai l’anno prossimo ad Amici?“. La Cuccarini ha risposto in un modo che non lascia spazio a dubbi. Ha condiviso una storia dove, sorridendo e mandando un bacio in camera, esclama: “Secondo voi?“.

Amici 23: Lorella Cuccarini ci sarà

La risposta di Lorella Cuccarini non lascia spazio a dubbi: sarà ad Amici 23. D’altronde, la prof non ha mai nascosto di stare benissimo nel programma di Maria De Filippi. E’ felice di poter scovare nuovi talenti e vederli crescere nel corso dell’anno. Insomma, è un compito che le dà molta soddisfazione.