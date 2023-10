Amici 23: primo provvedimento disciplinare per un allievo

Stando alle anticipazioni sull’ultima registrazione di Amici 23, andata in scena giovedì 12 ottobre, la produzione ha consegnato il primo provvedimento disciplinare ad un ragazzo. Vediamo di chi si tratta e cosa ha fatto.

Giovedì 12 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Amici 23, che andrà in onda su Canale 5 domenica 15 ottobre. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, lo staff di Maria De Filippi ha consegnato il primo provvedimento disciplinare ad un allievo.

Il primo provvedimento disciplinare di Amici 23 è andato al cantante Ezio. Su SuperGuidaTv si legge:

“Ezio non si è esibito a causa di un provvedimento disciplinare per le condizioni di igiene in casetta. A detta dei suoi compagni è oltretutto risultato essere quello che meno pulisce e aiuta gli altri oltre al più disordinato. In casetta è stato fatto un sondaggio su chi avesse la stanza più in disordine e in 16 su 19 hanno votato proprio Ezio”.