Amici, Aka7Even finalista: l’emozione e l’abbraccio con Tancredi

Aka7Even primo finalista di Amici 2021: la ventesima edizione del talent Mediaset è prossima alla fine.

Aka7Even è stato il primo finalista annunciato nel corso dell’ultima puntata di Amici 2021: il cantante, emozionato, si è lasciato a una smorfia di felicità coprendosi il viso con il microfono, in seguito ha abbracciato Tancredi. Maria De Filippi ha chiesto all’artista di commentare la bella notizia, ma lui si è limitato a dire: “Non lo so, sai che in questo momento mi blocco tantissimo, però sono felicissimo, vorrei ringraziare tutti, cioè…

non me l’aspettavo tutto questo, non pensavo di arrivarci qua… sono confuso…”. La ventesima edizione di Amici è oramai prossima alla fine. Intanto, a nessuno è sfuggita la reazione di Anna Pettinelli, la sua professoressa di canto, all’annuncio di Aka7Even finalista.

Amici, Aka7Even finalista: l’edizione 2021 prossima alla fine

Il prossimo 15 maggio l’edizione 2021 di Amici chiuderà i battenti. Chi vincerà? Ovviamente non è dato saperlo al momento.

Quello che al momento è sicuro è che lo scorso 8 maggio sono stati annunciati i finalisti di Amici 20. Il primo ad aggiudicarsi la maglia è stato proprio il cantante campano Aka7Even. L’artista accederà alla finale in programmazione nell’ultima puntata del talent di Maria De Filippi. Di recente Aka7Even e Anna Pettinelli sono stati protagonisti di uno scontro, ma la reazione della prof all’annuncio riguardante il suo pupillo, è stata notata da tutti.

Amici, Aka7Even finalista: La reazione della prof Pettinelli

Nel corso dell’ultima puntata di Amici 2021 Aka7Even è stato il primo artista a fregiarsi della maglia di finalista. In seguito a una prima manche, il cantante campano è stato scelto dai giudici come il primo degno di accedere alla finale. La reazione di felicità da parte di Anna Pettinelli è stata evidente: subito dopo l’annuncio la coach ha alzato, in segno di vittoria, le braccia all’insù con i pugni chiusi. Anna si è inoltre detta commossa per il successo del suo pupillo.

Amici, Aka7Even finalista: si sfideranno in cinque

Sono cinque (non quattro) i giovanissimi talenti della scuola di Amici 2021 che si affronteranno in finale nella puntata del 15 maggio. I finalisti della ventesima edizione del talent sono: Giulia, Aka7Even, Sangiovanni, Deddy e Alessandro. Gli eliminati sono stati Tancredi e Serena. I nomi dei primi tre finalisti (Aka7even, Giulia e Sangiovanni) erano già conosciuti dal pubblico della seminifinale, per “colpa” di alcuni spoiler riguardanti la puntata resi noti alcuni giorni prima.