Amici, Aka7even trova l’amore: “Ho una ragazza”

Nuova frequentazione per Aka7even. Il popolare cantante dell’ultima edizione di Amici, ha voltato pagina e adesso sta frequentando una nuova ragazza.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha davvero battuto ogni possibile record immaginabile. Mancano poco meno di 15 giorni e la scuola più famosa della televisione tornerà a riaprire i battenti. Nonostante l’hype per i nuovi allievi sia già molto alti, si continua a parlare sempre di quelli che fino allo scorso maggio hanno abitato tra le mura degli studi Elios.

È innegabile che, i ragazzi, mai come lo scorso anno, sono entrati nel cuore del pubblico da casa che si è affezionato tanto alle loro storie. Tra questi, sicuramente sta avendo grande successo, Aka7even.

Aka7even sta frequentando una ragazza

Ospite speciale del Premio Fabula, il cantante napoletano, si è divertito a rispondere ad alcune domande che gli hanno fatto i giovani ragazzi presenti al festival letterario. Non si è parlato solo di musica, ma anche di vita privata e, ovviamente, di amore.

Una giovane fan dell’artista, gli ha subito chiesto se fosse fidanzato. “No, non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso” ha riferito il cantante, confermando così quelli che sono i rumors che si susseguono ormai da settimane.

Aka7even e la storia con Martina Miliddi

Come i fan della trasmissione ricordano, nel corso dei tanti mesi trascorsi nella scuola di Maria De Filippi, Aka, aveva iniziato una storia d’amore con la ballerina di latinoamericano Martina Miliddi.

Tra alti e bassi, la loro storia, poco prima del serale è però finita. A causa di questa rottura, Luca, il suo vero nome, ha scritto la bellissima canzone che ormai è diventato un grande successo, “Mi manchi”. Con questo brano, il cantante napoletano ha raggiunto vari dischi di platino e adesso si sta godendo la fama raggiunta, non solo in Italia ma anche in Spagna, con il brano estivo “Loca”.

Aka7even ha voltato pagina in amore

Dopo la delusione d’ore con Martina, per Aka7even è arrivato il momento di andare avanti. La ballerina, infatti, pare che stia frequentando Raffaele Renda, cantante che ha partecipato anche lui all’ultima edizione di Amici. Il dubbio che Luca stesse frequentando una persona c’era. Proprio nelle scorse settimane, infatti, aveva già ricevuto sui social una domanda simile. Replicando ad alcune box domande su Instagram, il cantante aveva detto che in questo momento gli piace una persona, ma che preferisce parlare di musica e tenere la sua vita privata fuori da questi contesti.