Albe, ex concorrente di Amici, è finito al centro di una brutta polemica. Il cantante ha scritto un post su Twitter, ma la sua ironia non è stata colta ed è stato ricoperto di insulti.

Amici: Albe al centro di una brutta polemica

Qualche giorno fa, Albe ha scritto un post su Twitter che ha alzato una vera e propria bufera. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha cinguettato: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti“. La polemica, neanche a dirlo, è nata in un lampo. In molti non hanno colto la sua ironia e l’hanno ricoperto di insulti.

Amici: Albe minacciato di morte

Le parole di Albe hanno alzato un polverone e, come al solito, i leoni da tastiera si sono schierati in prima fila. Alcuni hanno espresso il proprio dissenso in modo civile, mentre altri lo hanno addirittura minacciato di morte. E’ per questo che l’ex talento di Amici si è visto costretto ad intervenire.

Albe interviene e fa chiarezza

Sempre via Twitter, Albe ha chiarito:

“Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro”.

Albe, per mettere fine alla polemica, ha anche cancellato il tweet ironico che ha sollevato il polverone.