Amici, Albe e Serena in vacanza insieme prima della separazione: con loro c'è un vecchio compagno del talent.

Albe e Serena, ex talenti di Amici, si stanno godendo una vacanza insieme prima della separazione. A settembre, infatti, la ballerina si trasferirà a New York, mentre il cantante resterà in Italia. Riusciranno a resistere alla distanza?

Albe e Serena in vacanza prima della separazione

I paparazzi del settimanale Chi hanno pizzicato Albe e Serena Carella in vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna. I due ex volti di Amici si stanno godendo al massimo gli ultimi giorni insieme, prima della separazione che avverrà a settembre. Grazie alla partecipazione al talent di Canale 5, infatti, la ballerina avrà l’opportunità di frequentare la prestigiosa scuola di danza Ailey School.

La vacanza è con LDA

Albe e Serena non sono in vacanza da soli.

Con loro c’è LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio. I tre si sono conosciuti nel talent di Maria De Filippi e hanno stretto una bellissima amicizia. E’ per questo che hanno deciso di condividere parte dell’estate. Dopo un bagno nel Golfo di Santa Marinella, nei pressi di Porto Rotondo, i due cantanti e la ballerina hanno fatto una sosta nella casa di Sassari di Gigi D’Alessio.

Separazione in vista: Albe in Italia e Serena in America

Coccole, relax al mare e tanta complicità: così sono stati immortalati Albe e Serena. Dopo il primo incontro nella scuola di Amici, i due non si sono più lasciati e, a breve, vivranno la prima grande separazione della loro relazione. Lei volerà in America, mentre lui resterà in Italia. Riusciranno a vivere a distanza? Albe non ha alcun dubbio. Scherzando con i fan su Instagram, ha ammesso: