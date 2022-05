Amici, Albe e Serena insieme: le coccole prima di separarsi

Prima di lasciare l'Italia alla volta di New York, la giovane ballerina di Cerignola si è concessa alcuni momenti in compagnia del fidanzato Albe.

Si sono conosciuti durante il percorso nella scuola di Amici, si sono innamorati e insieme si sono aggiudicati la finale del talent più amato di Canale 5. Lui è stato il primo cantante a essere stato eliminato, mentre lei è seconda classificata nella categoria danza, alle spalle del vincitore, Michele.

Albe e Serena sembrano molto diversi tra loro: lei più tranquilla e introversa, lui sempre allegro e solare. Insieme hanno già conquistato i fan, proprio come Sangio e Giulia durante l’edizione precedente. Nella loro diversità, si completano e il sentimento che li unisce è davvero speciale. I fan, tuttavia, temono che il loro amore possa presto essere messo a dura prova. Intanto però si concedono alcuni momenti divertenti insieme.

Amici, Albe e Serena insieme prima della partenza

Prima di lasciare l’Italia per volare a New York, dove potrà studiare in una prestigiosa accademia, la giovane ballerina di Cerignola ha trascorso alcuni momenti in compagnia del fidanzato.

Non solo Sissi e Dario: dopo Amici anche Alex e Cosmary si sono rivisti, ma non è finita qui. Serena ha mostrato in un video un momento trascorso con Albe, in cui i due sorridono e fanno facce buffe.

Il loro amore procede a gonfie vele, ma i fan temono che la distanza di un anno possa mettere già a dura prova la loro bella love story. In tanti però sono certi che l’amore trionferà, nonostante la mancanza si farà sentire.