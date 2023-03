Amici, Alessandra Celentano contro Maddalena: "Accanto a Isobel svanisce"

Ancora uno scontro ad Amici tra Alessandra Celentano e Maddalena Svevi. La prof di ballo non apprezza le qualità artistiche della ballerina e ha sottolineato che accanto alla collega Isobel Kinnear “svanisce“.

Amici: Alessandra Celentano contro Maddalena

Così come accadeva prima del Serale di Amici, anche adesso Alessandra Celentano continua a non apprezzare Maddalena Svevi. La prof di ballo, non a caso, ha consegnato all’allieva l’ennesimo guanto di sfida. Ovviamente, la giovane ballerina si scontrerà con Isobel Kinnear, pupilla della Cele.

Le critiche di Alessandra Celentano a Maddalena

La Celentano, nel consegnare il guanto di sfida a Maddalena, ci ha tenuto a sottolineare che “svanisce in confronto a Isobel, perché lei è una ballerina più completa e per nulla mono-espressiva“. Secondo Alessandra, la Svevi manca anche di qualità espressive. L’allieva di Amici non ha preso per niente bene le critiche della prof.

Lo sfogo di Maddalena con Emanuel Lo

Maddalena, sfogandosi con il suo prof Emanuel Lo, ha ammesso di non sopportare più le critiche della Celentano. Le parole di Alessandra la fanno soffrire molto. A questo punto, il coach ha provato a sdrammatizzare, facendole notare che questo guanto di sfida è “una novità“. La Svevi per nulla sollevata si è lasciata andare ad uno sfogo: