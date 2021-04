Amici, Alessandra Celentano contro Stefano De Martino: “Menomale che hai cambiato mestiere”

Il battibecco tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino nella terza puntata di Amici 20.

La terza puntata di Amici 20, trasmessa sabato 3 aprile, ha regalato scintille ai telespettatori. La maestra Alessandra Celentano ha avuto infatti una accesa querelle con il giudice, nonché ex allievo, Stefano De Martino.

Il battibecco tra Alessandra Celentano e Stefano De Martino

La discussione è avvenuta a seguito della prima esibizione di Tommaso Stanzani, allievo di Alessandra Celentano (eliminato proprio nella terza puntata del talent show). Stefano De Martino, pur complimentandosi con il giovane ballerino, ha suggerito alla maestra di metterlo meno in difficoltà con la scelta delle coreografie. Un consiglio che non è andato giù alla severissima professoressa: “Se faccio questo è per insegnare loro qualcosa“, ha risposto.

“E ti sembra questo – ha ribattuto De Martino – il momento di istruirli?“.

Parole che hanno ulteriormente incrementato la furia di Alessandra Celentano. “Meno male che hai fatto un’altra carriera“, ha tuonato. L’ex allievo di Amici tuttavia non è rimasto sorpreso dalla battuta ed ha risposto a tono: “Ti ringrazio per il tuo apprezzamento sul mio cambio di carriera perchè è una cosa che ci lega…entrambi facciamo tv“. Ad avere l’ultima replica, ad ogni modo, è stata la maestra: “Però vedi, io te lo dissi all’epoca.

E tu dicevi di volere ballare, e invece alla fine…“. A questo punto della discussione Maria De Filippi ha deciso di interrompere la querelle per cambiare argomento e proseguire con la puntata.