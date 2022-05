Amici, Alessandra Celentano lascia dopo la finale? La professoressa di ballo vuota il sacco.

Negli ultimi tempi, un chiacchiericcio sempre più insistente vede Alessandra Celentano pronta ad abbandonare Amici di Maria De Filippi. Stando a quanto sostengono i beninformati, la prof di ballo dovrebbe lasciare il talent alla fine del Serale. Qual è la verità?

Amici: Alessandra Celentano lascia dopo la finale?

Alessandra Celentano fa parte della grande famiglia di Amici di Maria De Filippi dal lontano 2003. Nei panni di professoressa di ballo, è stata e continua ad essere l’incubo di tantissimi ragazzi, gli stessi che arrivano nel talent con tanta voglia di imparare e si sentono demolire in un battito di ciglia. In questi 19 anni di onorato servizio, sono stati pochi i ballerini che sono riusciti a far breccia nel cuore della Celentano.

Nelle ultime ore, però, non sono i suoi terribili giudizi ad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento, ma un suo possibile abbandono. Possibile che Alessandra sia pronta a lasciare Amici dopo la finale?

Alessandra Celentano vuota il sacco

Non è la prima volta che si diffonde un chiacchiericcio sull’addio della Celentano dal talent mariano, ma Alessandra ha voluto comunque fornire la sua versione dei fatti. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, alla domanda “Vai o resti?“, la professoressa di ballo ha risposto:

“Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.

La Celentano non ha alcuna intenzione di abbandonare Amici che, dopo quasi 20 anni, è diventata la sua famiglia.

La Celentano confermata ad Amici 22

Amici 21 sta per arrivare al termine e finalmente scopriremo il nome del vincitore. Nel frattempo, Alessandra ha dato due conferme importanti: l’edizione 22 è già nell’aria e lei farà ancora parte della squadra.