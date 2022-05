Amici, Alex Wyse dopo la finale: offerta importante da un cantante

Amici 21, Alex Wyse dopo la finale: due premi e un'offerta importante da un cantante.

Alex Wyse non ha vinto Amici 21, ma si è classificato quarto. Nonostante il risultato, il ragazzo può dirsi comunque soddisfatto del suo percorso del talent. Ha ricevuto due premi e, come se non bastasse, ha avuto una proposta importante da un cantante famoso.

Amici 21 ha visto vincere il cantante Luigi. Secondo classificato il ballerino Michele, mentre al terzo e quarto posto troviamo rispettivamente Serena e Alex. Quest’ultimo ha conquistato anche due premi importanti: il premio Marlù, del valore di 7.000 euro, e quello Oreo, pari a ben 20.000 euro.

Stiamo parlando di Ermal Meta, che l’ha invitato ad aprire i suoi concerti.

Soddisfazioni professionali a parte, Alex può dirsi contento anche per il chiarimento con Luigi avvenuto prima della finale. Il merito, ovviamente, è di Maria De Filippi, che ha fatto di tutto per rivederli insieme come un tempo. Il cantante ha dichiarato:

“Tra noi c’è stato un bel legame questo è innegabile. Sono successe diverse cose e nemmeno saprei spiegarle. Non so dire come sono accadute e quello che è successo di preciso. Sono confuso e non so come siamo passati dall’essere grandi amici all’ignorarci in questa maniera. Negli ultimi giorni però il clima è cambiato e siamo tornati a sorriderci e a parlarci. Io però non pensavo che anche lui stesse male per questo rapporto interrotto. Ovviamente lo stimo e gli voglio bene. Mi piacciono tante cose di Luigi, che sa come dosare le emozioni in ogni occasione. Noi non parliamo molto e per questo forse non abbiamo chiarito prima. Sono davvero felice di aver parlato con lui. Se devo decidere questo confronto non lo manderei in onda”.