Amici, Angelina Mango ha un fidanzato: chi è Antonio Cirigliano

Durante la sua partecipazione ad Amici, Angelina Mango ha costruito un forte legame con Wax, inducendo i fan del talent show a ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. Anche se Maria De Filippi ha più volte spiegato che tra i due allievi ci fosse soltanto un’amicizia, moltissimi telespettatori sono ancora convinti che i ragazzi stiano insieme.

In realtà, la figlia di Mango è fidanzata con un chitarrista di 24 anni. “Pare che il compagno della ragazza sia Antonio Cirigliano. Lui è un musicista, un chitarrista ed ha 24 anni. Sembra che i due si conoscano da diversi anni, quello che è certo è che hanno lavorato insieme”, si legge su gossipposoblog. “Antonio ha scritto anche delle canzoni della sua presunta fidanzata. Durante la trasmissione di Canale 5 la ragazza ha spiegato che il suo compagno le ha dato molto coraggio anche nei momenti più complicati. Antonio e la cantante sono stati visti, non solo sui social, ma anche sul palco durante eventi e concerti”.

Il rapporto con Wax

La vincitrice di Amici 22 per la sezione canto, inoltre, ha rilasciato alcuni giorni fa un’intervista a TvBlog in occasione della quale ha parlato dell’amicizia che la lega a Wax.

“Durante questa esperienza ho creato dei rapporti molto belli con diverse persone. Ed è chiaro e normale che all’interno di una realtà come Amici si creano rapporti fortissimi”, ha detto Angelina. “Perché un mese nel programma è come anni fuori. E poi si vivono emozioni intense e quando le condividi con qualcuno, questo ti lega. Il rapporto con Wax è forte, che adesso è irrinunciabile, abbiamo condiviso troppe cose. Io e lui ci siamo sempre sostenuti senza competizione. Tra noi c’è solo stimolo e scambio. Questa amicizia per me è stata fondamentale. Per quanto mi riguarda lui è un’anima purissima”.