Amici, anticipazioni 20 novembre: due eliminazioni e due ingressi

Le anticipazioni della decima puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 20 novembre, svelano che ci saranno due eliminazioni e due nuovi ingressi nella scuola.

Amici, anticipazioni 20 novembre: gli ospiti in studio

La decima puntata di Amici, che andrà in onda oggi, domenica 20 novembre, sarà ricca di colpi di scena, come svelato dalle anticipazioni pubblicate su Twitter dalla pagina Amici News. Anche questa settimana non mancheranno gli ospiti speciali del mondo della musica e della danza. Fabrizio Moro presenterà sul palco il singolo “Senza di te”. A giudicare la sfida dei cantanti è stato chiamato Dardust, compositore, produttore discografico e musicista, che ha assegnato un compito ai cantanti e che tornerà tra un mese per valutare lo svolgimento e decidere se produrrà uno dei pezzi.

Per quanto riguarda le sfide di ballo, a giudicare saranno Garrison, Irma De Paola ed Eleonora Abbagnato.

Anticipazioni Amici: entrano due nuove concorrenti

Le prove di canto e ballo porteranno due eliminazioni, quella di Claudia e quella di Ascanio. Il cantante arriverà ultimo in classifica e Lorella Cuccarini lo metterà in sfida immediata con Angelina Mango, la figlia del famoso cantautore. Carlo Di Francesco giudicherà la sfida, preferendo la ragazza.

Claudia verrà messa in sfida da Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Si sfiderà con Isobel, ballerina australiana. A giudicarle Francesca Bernardini, che sceglierà Isobel Kinnear.