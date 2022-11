Amici, anticipazioni 27 novembre: provvedimenti e sfide

Oggi, domenica 27 novembre, andrà in onda l’undicesima puntata di Amici.

Le anticipazioni parlano di una puntata davvero molto intensa, con provvedimenti per i ragazzi e una dura ramanzina da parte di Maria De Filippi.

Amici, anticipazioni 27 novembre: un duro provvedimento

Domenica 27 novembre, su Canale 5, andrà in onda l’undicesima puntata di Amici. Le anticipazioni parlano di una puntata davvero molto intensa, con ospiti come Irama, Cristiano Malgioglio, la compositrice Federica Camba e l’esperta di danze latino-americane Nancy Berti, che ha valutato la gara di ballo.

Nel corso della puntata arriverà un provvedimento disciplinare per i ragazzi. Il motivo sono le mancate pulizie in casetta. Nessuno degli allievi si è alzato in piedi per prendersi le proprie responsabilità e Maria De Filippi si è infuriata. La conduttrice ha spiegato che la classe potrebbe essere divisa in tre gruppi, ovvero quelli che fanno più del dovuto, quelli che fanno il giusto e quelli che non fanno niente. Visto che i ragazzi non si sono presi le loro responsabilità, gli insegnanti hanno deciso di metterne in sfida alcuni.

Rudy Zerbi ha messo in sfida immediata NDG, Raimondo Todaro ha scelto Mattia e Alessandra Celentano Gianmarco.

Amici, anticipazioni 27 novembre: le sfide

NDG e Mattia hanno vinto le sfide, mentre per Gianmarco l’esito è congelato. Emanuel Lo ha votato per lui, Todaro ha preferito la sfidante Ginevra e la Celentano ha deciso di prendersi del tempo. Ramon, in lacrime, è intervenuto per dire che la decisione di mandare Gianmarco in sfida non era giusto, visto che è uno degli allievi che fa di più in casa.

Rudy Zerbi ha consigliato di prendersela con i compagni che non si sono presi le proprie responsabilità. Gianmarco ha spiegato di non capire la decisione di mandarlo in sfida. Maria De Filippi ha svelato chi sono gli allievi che partecipano con costanza alle pulizie di casa: Meghan, Maddalena, Cricca, Rita e Ramon. I ragazzi hanno voluto precisare che anche Federica e Ludovica collaborano. Aaron e Tommy, essendo tra i primi in classifica, si sono salvati.

Insieme a Piccolo G si sono presi le loro colpe.