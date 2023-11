Giovedì 23 novembre 2023 è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 novembre. Vediamo tutte le anticipazioni.

Amici: anticipazioni puntata domenica 26 novembre

Domenica 26 novembre va in onda una nuova puntata di Amici. Stando alle anticipazioni fornite da Amici News sarà un appuntamento imperdibile. Due gare, una per il canto e una per il ballo. Nella prima materia è stata Stella ad esibirsi, che ha perso contro Martina. Stella è stata eliminata e Martina è una nuova alunna di Anna Pettinelli. Per il ballo Chiara ha sfidato Lucia e ha perso. Chiara è stata eliminata e Lucia è una nuova allieva di Emanuel Lo.

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 26 novembre ci dicono che ci sarà una sfida che rimarrà in sospeso. Questa vede come protagonisti Nicholas e Michele, ma la giudice Nancy Berti comunicherà il suo verdetto la prossima settimana. Di seguito la classifica della gara di canto:

Mew Lil Jolie Petit e Hayle Mida e Holden Sarah Holy Francisco Matthew.

Di seguito, la classifica della gara di ballo:

Dustin Kumo e Sofia Marisol Giovanni Gaia.

Simone ha riavuto la maglia di ballo. Per quanto riguarda la gara di improvvisazione, invece, tra Lucia, Gaia e Marisol ha vinto Gaia.

Amici: gli ospiti di domenica 26 novembre

Domenica 26 novembre, ad Amici arriveranno diversi ospiti. Secondo le anticipazioni, Maria De Filippi ha accoglierà in studio: Gaia Gozzi, Luigi Strangis, Giovannino di Tu si que vales, Garrison, Orietta Berti e Stash, Rebecca Bianchi, Nancy Berti e Marcello Sacchetta. Holden è stato oggetto di un provvedimento disciplinare: maglia sospesa perché non rispetta l’ordine e la pulizia della Casetta.