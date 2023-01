Amici, Ascanio fa polemica sul rientro di Cricca: il video è virale

Nell’ultima puntata di Amici, Cricca è tornato nella scuola grazie ad un provvedimento speciale.

Il suo rientro non è piaciuto ad Ascanio, eliminato dal talent mariano due mesi fa. Il video condiviso dall’artista sui social è virale.

Cricca ha potuto fare ritorno ad Amici a distanza di qualche giorno dalla sua cacciata grazie ad un provvedimento speciale. A causa di quanto accaduto a Capodanno in Casetta, alcuni allievi sono stati puniti dalla produzione con una serie di sfide o eliminazioni dirette.

Grazie ad una di queste, Cricca è stato reintegrato. Ascanio, che due mesi fa ha perso la sfida con Angelina Mango ed è stato messo alla porta, non ha preso benissimo la cosa.

Dopo il rientro di Cricca, Ascanio ha condiviso un video sui social in cui si mostra chiaramente polemico. “Quando è l’8 di gennaio e decidono di non farti rientrare“, ha scritto l’ex talento di Amici a didascalia del filmato.

Il riferimento, ovviamente, è all’opportunità che i prof del talent hanno dato al collega e non a lui.

Dopo l’eliminaziona da Amici, Ascanio era stato più comprensivo nei confronti dell’avventura nel talent. Aveva dichiarato:

“Rudy Zerbi mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica perché lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso e di continuare a lavorare sui brani che ho perché ero già sulla strada giusta! Parole importante dette da un Zerbi che nel campo musicale ci ha lavorato per anni. Sì! Io per Rudy nutro una stima profonda. Sentirmi dire quelle parole mi ha aiutato tantissimo, anche dopo l’uscita da Amici”.