Amici, audizione a sorpresa per i ballerini: ecco chi ha ottenuto un contratto

Audizioni a sorpresa per i ballerini di Amici di Maria De Filippi. Soltanto due allievi hanno ottenuto un prestigioso contratto di collaborazione: di chi si tratta?

Amici, audizione per i ballerini: chi ha ottenuto un contratto?

Nell’ultima puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi, i ballerini sono stati messi davanti ad un’importante possibilità. Gli allievi di ballo sono stati chiamati in studio mentre stavano facendo le prove. Qui gli è stato chiesto di esibirsi al fine di ottenere un contratto con la compagnia di Daniel Ezralow per lo spettacolo Open.

Amici: l’audizione a sorpresa per i ballerini

Prima di arrivare in studio, i ballerini di Amici sono stati accolti in palestra da Santo, ex allievo della scuola e oggi coreografo. Subito dopo, i ragazzi si sono ritrovati davanti al maestro Daniel Ezralow, in collegamento con il talent. Ai ballerini è stato chiesto di esibirsi con una coreografia improvvisata, con o senza musica. Ad ottenere un contratto sono state Isobel e Maddalena. “Davvero? Grazie“, hanno esclamato le due in coro.

Amici: l’annuncio del maestro Daniel Ezralow

Il maestro Daniel Ezralow ha così annunciato la sua scelta:

“Ragazzi grazie, siete tutti bravissimi. Molta tecnica. Per lo spettacolo scelgo Maddalena e Isobel. A Ramon e Mattia dico che vorrei rivederli per adesso lasciamo così”.

Anche se a vincere sono state Isobel e Maddalena, il maestro ha ammesso di voler rivedere sia Ramon che Mattia.