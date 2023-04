Alessandra Celentano non ha alcun dubbio: Benedetta Vari, ex allieva di Amici, penalizza le esibizioni di Mattia Zenzola. Cosa sta succedendo nel talent di Maria De Filippi?

Amici, Bendetta penalizza Mattia: il verdetto della Celentano

Dopo l’eliminazione da Amici, Benedetta Vari ha avuto la possibilità di tornare ad esibirsi al Serale come accompagnatrice delle coreografie di Mattia Zenzola. La decisione, però, non ha entusiasmato Alessandra Celentano. La prof di ballo sostiene che la presenza di Benedetta non faccia altro che penalizzare Mattia.

Amici: la comunicazione di Alessandra a Mattia

La Celentano ha così comunicato a Mattia il suo verdetto:

“Mattia, Raimondo urla al mondo intero che sei molto versatile. Io non la penso così, o meglio penso che per essere un ballerino di latino, te la cavi diciamo benino con hip hop e modern… Finché il tuo prof di consegna coreografie, al di fuori delle latine, cucite su di te e basiche, è tutto ok. Ma chi è attento non si inganna! Perché per te dovrebbe essere importante essere versatile? Quando balli in coppia con Benedetta Vari, lei ti oscura un po’, l’attenzione cade su di lei che è davvero sul pezzo e sembra quasi la dama a dirigere i giochi. Devi lavorare ancora di più su questo aspetto! Affronterai una coreografia di modern contro Isobel, senza escamotage”.

La reazione di Raimondo Todaro

Oltre a Mattia e Benedetta, il verdetto della Celentano è arrivato anche al maestro Raimondo Todaro. Il prof di ballo non ha reagito per niente bene:

“Sul discorso che viene messa in risalto Benedetta, è il complimento più grande che ci può fare a noi latinisti.. il compito di un ballerino di latino è far brillare la propria dama, ci sta facendo un complimento enorme. Anche questo però denota ignoranza della Maestra nella materia. Io non me la prendo neanche, mi faccio una risata”.

Mattia, anche se preoccupato, ha accettato il guanto di sfida della Celentano.