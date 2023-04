Amici, Benedetta Vari attacca Mattia Zenzola: "In puntata è invisibile". Lui replica

Nel corso del Daytime di Amici, il ballerino Mattia Zenzola ha assistito ad una clip nel quale Benedetta Vari gli ha rivolto non poche critiche. Il commento è stato fatto proprio mentre la giovane parlava con un’altra ballerina del serale, Maddalena Svevi: “Non fa nulla per farsi amare”, sono state le parole avvelenate della giovane.

Amici, Benedetta Vari attacca Mattia Zenzola: “È amato perché è bello”

Secondo le parole pronunciate da Benedetta, Mattia Zenzola è un giovane che non ha sostanza: “Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola”.

La risposta di Mattia: “Non mi aspettavo dicesse queste cose”

Mattia, nel sentire queste cose, è apparso dispiaciuto: “Mi dispiace più per le parole di Benni, perché non mi aspettavo dicesse queste cose, anche ‘son fortunato perché son bello’, semplicemente piaccio per quello che faccio. Eh, lo so che a volte lo fai per scherzare, ma sono troppe cose tutte insieme. Non ti ho mai dato della c******, mi dispiace perché ci comportiamo in maniera corretta l’uno con l’altra. Mi dispiace se lo pensi veramente.”

Nelle scorse ore Benedetta ha repostato una storia di Instagram di Raimondo Todaro nel quale i due giovani sono stati taggati: “Non giudicare una persona dai suoi errori, ma dalla sua voglia di rimediare. Sbagliare è umano. Perdonare è divino”, cosa succederà a questo punto?