Amici, Biondo contro Heather Parisi: il motivo

Dopo la frecciatina che Heather Parisi ha lanciato ad Amici di Maria De Filippi, Biondo si è scagliato contro l’ex prof del talent. Il cantante l’ha invitata a tornare sulla Terra.

Qualche giorno fa, Heather Parisi ha lanciato una frecciatina del tutto inaspettata ad Amici di Maria De Filippi. Parlando della sua avventura nel talent come professoressa, ha dichiarato:

“Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… Se vuole capire capisce. Maria De Filippi? Non mi diceva nulla, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”.