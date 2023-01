Amici, caos Capodanno: Cattelan svela cosa è successo dietro le quinte

Alessandro Cattelan è stato ospite dell’ultima puntata di Amici, la stessa che ha visto Maria De Filippi infuriarsi per quanto accaduto a Capodanno.

Il conduttore, nel corso del suo programma radiofonico, ha raccontato cosa è successo dietro le quinte.

Quanto accaduto a Capodanno nella casetta di Amici continua a far discutere. Qualcuno dice che gli allievi sono stati puniti per aver sniffato noce moscata, mentre altri sostengono che di mezzo ci siano dei tatuaggi fai da te. Alessandro Cattelan, ospite dell’ultima puntata del talent mariano, ha confessato che dietro le quinte l’aria era davvero pesantissima.

Nel corso della sua trasmissione radiofonica su Radio Deejay, ha sottolineato che anche se è stata “una puntata un po’ piccante” si è divertito molto.

Cattelan ha dichiarato:

Alessandro ha sottolineato che nessuno gli ha raccontato cosa è successo davvero ad Amici la notte di Capodanno. Lui ha provato ad indagare, ma lo staff di Maria De Filippi è stato muto come un pesce.

Cattelan e Rudy Zerbi sono colleghi a Radio Deejay, ma anche lui non gli ha voluto raccontare cosa è accaduto ad Amici. Alessandro ha dichiarato:

“C’era Rudy, era inca****o come una iena. Ha richiamato uno dei ragazzi come a scuola e gli ha detto di non ridere. Erano tutti arrabbiati come delle iene e non hanno raccontato neanche a me. Avete passato il weekend a chiedermi, ma non lo so. (…) Un po’ io non credo alle cose che dicono sul web e poi mi sembrava una roba talmente stupida che dicevo ‘questa se la sono inventata’. Mi sembrava una ca**ta talmente grossa… Infatti non so se è vero, non prendete le cose come vere. Io non so niente”.