Nella puntata di “Amici” trasmessa venerdì 10 Marzo 2023 c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha sorpreso tutti i giovani partecipanti al famoso talent targato Mediaset. La ballerina latinoamericana Benedetta ha letto davanti ai suoi compagni il contenuto della misteriosa busta: ebbene, la lettera riportava l’incredibile decisione della produzione di ritirare la maglia del serale a tutti gli allievi della Scuola.

Colpo di scena ad Amici

Tutti gli sforzi dei cantanti e ballerini che hanno lottato duramente durante le ultime settimane per ottenere l’ambita felpa d’oro sono risultati quindi vani: avranno però l’occasione di riprendersela durante la puntata che andrà in onda domenica 12 Marzo 2023.

Ma cosa ha portato a tale decisione? La scelta è stata presa prendendo in considerazione il fatto che alcuni professori non siano riusciti a selezionare i rispettivi alunni per partecipare al Serale a causa della scarsa disponibilità di posti. Per questa ragione quindi è stato ritenuto più giusto che gli insegnati di canto e di ballo rivalutassero tutti gli alunni.

Colpo di scena ad Amici, le reazioni

Le reazione degli allievi a questa notizia sono state contrastanti. Alcuni come NDG, allievo di Lorella Cuccarini, hanno detto di non essere d’accordo, ma soltanto per coloro che già hanno ottenuto una maglia poichè “Chi se l’è guadagnata, se l’è guadagnata”.

Altri invece come Wax e Mattia Zenzola, ballerino di latino americano, si sono detti d’accordo e hanno riconosciuto che questa decisione permetterà di partire tutti dallo stesso punto. Tutti i ragazzi non possono quindi che rimboccarsi le maniche e dare il loro meglio per conquistare la felpa d’oro: domenica scopriremo chi c’è la fatta.

