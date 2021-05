Amici, con Alessandro era solo un flirt: Enula sta ancora insieme a Leo Gassman

Dopo l’eliminazione da Amici 20 e il flirt con il ballerino Alessandro Cavallo, la giovane cantante Enula Bareggi è stata vista insieme a Leo Gassman

L’ex cantante del seguitissimo programma di Maria De Filippi “Amici” Enula è stata paparazzata al parco insieme a Leo Gassman, figlio di Alessandro.

La storia d’amore tra Enula e Leo Gassman

Questa settimana i due cantanti, ascoltati e seguiti con affetto da molti ragazzi, sono stati fotografati insieme al parco mentre si scambiavano tenere effusioni sul prato e gli scatti che testimoniano il grande feeling tra i due sono stati pubblicati in esclusiva sul magazine Diva e Donna scuscitando la curiosità di molti fans circa l’attuale stato della loro relazione.

I gossip sul triangolo amoroso Enula, Alessandro e Leo Gassman

Dopo il Serale di Amici, la cantante 22enne nata alla periferia di Milano, aveva messo a tacere i gossip sul triangolo amoroso che l’ha vista coinvolta insieme al figlio d’arte Leo Gassman e al compagno di avventura Alessandro Cavallo.

Durante la sua partecipazione al talent di Amici di Maria De Filippi infatti, Enula era apparsa legata al talentuoso ballerino, con cui avrebbe scambiato anche un bacio, ma con cui, a detta sua non ci sarebbe niente di più.

In alcune recenti dichiarazioni rilasciate al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aveva infatti detto: “Tra me e lui c’è soltanto una bella amicizia. Siamo buoni amici tutto qui. Io credo che tutti noi siamo speciali, che ognuno di noi ha una luce incredibile”.

E sulla possibilità di una liaison con il ballerino ha aggiunto: “A parte Alessandro il tempo nella scuola non è il tempo che c’è nella vita reale, lì dentro una settimana sembra un mese, vivi a mille, non ti fermi mai e tutto quello che vivi viene amplificato.

Se mi guardo indietro sono stati cinque mesi velocissimi, ma a livello di intensità sono stati come un anno.”

Confermata la relazione tra Enula e Leo Gassman?

Una volta abbandonato il programma, la ragazza sarebbe tornata a fianco del cantante Leo, figlio di Alessandro Gassman e nipote di Vittorio, con cui qualche anno fa aveva avuto una storia d’amore.

I due giovani hanno sempre mantenuto un profilo basso e hanno sempre cercato di tutelare la loro privacy, facendo parlare di sé solo per la loro musica e non per le loro relazioni amorose, adesso però che le foto che li ritraggono insieme mentre si godono una giornata al parco hanno fatto il giro del web, i fans della coppia sperano di avere una conferma del ritorno di fiamma direttamente dai protagonisti.

Nel frattempo Enula sta proseguendo il suo percorso musicale ed il prossimo 21 maggio uscirà il suo primo album dal titolo Con(torta), omonimo del brano lanciato ad Amici, che comprenderà anche altri singoli già apprezzati dal pubblico come Auricolari e Sola (con Me). Ad anticipare l’uscita dell’Ep sarà un duetto realizzato in collaborazione con il cantautore e rapper Franco 126, dal titolo Impronte.