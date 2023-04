Amici, cosa c'è davvero tra Wax e Angelina? Parla Maria De Filippi

Nel corso dell’ultima registrazione del Serale di Amici, Maria De Filippi ha voluto chiarire una volta per tutte la natura del rapporto che lega Wax e Angelina. Cosa c’è davvero tra i due?

Amici, cosa c’è tra Wax e Angelina? Parla Maria De Filippi

Da tempo, ormai, i fan di Amici sognano di vedere Wax e Angelina scambiarsi un bacio da film. In molti credono che tra loro ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia, ma nessuno si riesce a spiegare il motivo per cui non escono allo scoperto. Maria De Filippi, nel corso dell’ultima registrazione del Serale, ha voluto fare chiarezza.

Il guanto di sfida tra Wax e Angelina

Durante la registrazione, Wax e Angelina si sono esibiti in un guanto di sfida che chiedeva loro di esibirsi sulle note del brano Ancora di Eduardo De Crescenzo. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, a vincere è stata la figlia di Mango. Il cantante non si è mostrato dispiaciuto della cosa, anzi, ha esclamato:

“Se ha vinto lei, ho vinto anche io”.

Maria irrompe sul gossip che riguarda Wax e Angelina

Le parole di Wax hanno fatto esplodere il pubblico, motivo per cui Maria ha deciso di intervenire. La De Filippi ha chiarito che tra il cantante e Angelina c’è soltanto una bellissima amicizia e nulla in più. I fan, quindi, devono mettersi l’anima in pace.