Amici, cosa è successo tra Maria, Rudy e Todaro? I dettagli sulla scena tagliata

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Rudy Zerbi e Raimondo Todaro hanno avuto una discussione piuttosto accesa. La stessa Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire. La scena, però, è stata tagliata.

Amici, cosa è successo tra Maria, Rudy e Todaro?

Sabato 8 aprile 2023 è andata in scena una nuova puntata del Serale di Amici. La messa in onda avrebbe dovuto mostrare una discussione accesa tra Rudy Zerbi e Raimondo Todaro, ma la produzione ha preferito tagliarla. La lite tra i due prof ha visto anche l’intervento di Maria De Filippi, che stranita ha richiamato all’ordine il docente di ballo.

I dettagli sulla scena tagliata

La lite tra Raimondo e Rudy è andata in scena quando Zerbi ha deciso di mandare al ballottaggio Angelina. Todaro, stupito dalla scelta, gli ha chiesto il motivo. Il prof di canto ha ammesso di aver fatto una semplice mossa strategica, ma il collega di ballo non gli ha creduto. A suo dire, infatti, Rudy ha mandato Angelina pur sapendo che altri allievi sono meno forti perché lei è vista come la vincitrice di Amici.

L’intervento di Maria De Filippi

A questo punto, Maria De Filippi non ha potuto fare altro che intervenire. “Se Angelina è la vincitrice, noi che ci stiamo a fare qui?“, avrebbe tuonato la conduttrice di Amici. La Queen Mary, visibilmente infastidita, ci ha tenuto a sottolineare che il talent non è ancora finito, motivo per cui non si può eleggere un allievo come vincitore.