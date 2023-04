Sabato 15 aprile 2023 va in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni, sappiamo cosa accadrà in diretta, compresi i nomi degli allievi al ballottaggio per l’eliminazione.

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni quinta puntata serale

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla quinta puntata del serale. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 15 aprile 2023 e la registrazione è già stata effettuata. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, sarà un altro appuntamento imperdibile. La prima manche vede sfidarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Isobel vince contro Maddalena, Cricca e Angelina in duetto battono Ramon e Isobel trionfa su Angelina. L’eliminato provvisorio è Cricca.

Amici, anticipazioni quinta puntata: i concorrenti al ballottaggio

La seconda manche vede la squadra di Zerbi e Celentano contro quella di Cuccarini ed Emanuel Lò. Maddalena trionfa sia con Aaron che con Ramon. Quest’ultimo è l’eliminato provvisorio. Per la terza sfida scendono in campo Emanuel Lo e Lorella Cuccarini contro Raimondo Todaro e Arisa. Angelina vince contro Federica, Wax batte Maddalena e Angelina sconfigge Mattia. L’eliminata provvisoria è Federica, che si aggiunge a Ramon e Cricca. Quest’ultimo viene salvato, quindi ad abbandonare la scuola di Amici al termine della quinta puntata del Serale è uno tra Ramon e Federica.

Amici, anticipazioni quinta puntata: gli ospiti

Gli ospiti della quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi sono Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, che hanno ricevuto il disco di platino per Origami all’alba, e il comico Francesco Cicchella.