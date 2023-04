Sabato 22 aprile 2023 va in onda su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni sappiamo cosa accadrà in studio.

Amici di Maria de Filippi: anticipazioni sesta puntata serale

Nella giornata di giovedì 20 aprile 2023 è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La messa in onda, come sempre, è fissata per sabato 21 aprile, a partire dalle 21:20 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, sappiamo cosa accadrà in studio. Dopo Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio e Federica chi sarà eliminato?

Amici, anticipazioni sesta puntata serale: le sfide

Alla sesta puntata del Serale di Amici sono rimasti in gara otto allievi, divisi in tre squadre. Arisa e Raimondo Todaro hanno solo Wax e Mattia, mentre gli altri hanno tre talenti a testa. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno Aaron, Ramon e Isobel. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo possono contare su Angelina, Cricca e Maddalena. A finire al ballottaggio finale nella sesta puntata del Serale sono Cricca e Ramon.

Amici, anticipazioni serale: gli ospiti

Ospiti della sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi sono l’ex allieva Gaia Gozzi e il conduttore radiofonico Max Briganti. Come sempre, il nome dell’eliminato verrà comunicato al termine della puntata dalla conduttrice, con un comunicato diffuso direttamente in Casetta.