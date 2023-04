Che fine ha fatto Carola Puddu? Ex allieva di Amici di Maria De Filippi, la ballerina ha spiccato il volo, tanto che ha ammesso che il talent ha segnato l’inizio della sua seconda vita.

Amici di Maria de Filippi: che fine ha fatto Carola Puddu?

Carola Puddu è stata una delle allieve di Amici di Maria De Filippi più amate degli ultimi anni. Dopo l’avventura nel talent di Canale 5, la ballerina ha dato il via alla sua carriera, che oggi prosegue a gonfie vele. Grazie al programma mariano, la ragazza non ha dimostrato solto grandi abilità artistiche, ma anche una dolcezza fuori dal comune.

Carola Puddu oggi: che cosa fa la ballerina?

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, Carola Puddu ha ammesso che Amici le ha concesso di iniziare una specie di seconda vita. La ballerina ha sempre potuto contare sul sostegno della famiglia e degli amici, che durante il talent di Maria De Filippi hanno fatto il tifo per lei. Oggi vorrebbe partire per una meta lontana, magari l’Australia, ma per il momento è immersa in nuovi progetti lavorativi.

Carola Puddu: cosa si aspetta dal futuro?

Carola Puddu si aspetta grandi cose dal futuro. Continua a studiare danza e ha una vasta schiera di fan che quotidianamente la seguono sui social. Nelle prossime settimane, la ballerina inizierà una tournée con Fabrizio Monteverde, nello spettacolo Il lago dei cigni, dove interpreterà il ruolo del cigno nero.